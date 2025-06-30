برلمانية: دعم الدولة للقطاع الصناعي يعزز‭ ‬التنافسية‭ ‬بالأسواق‭ ‬الخارجية

ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، تصريحات رئيس الوزراء بشأن نجاح الدولة في جذب كبرى الشركات العالمية لافتتاح مراكز تصنيع، مؤكدة أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي قطعت شوطا كبيرا من أجل دعم القطاع الصناعي كونه قاطرة التنمية الحقيقية .

وأشارت «الكسان» في تصريح خاص لـ «صدى البلد»، إلى أنه في ظل الصراعات العالمية والتي فرضت قيودا على جميع دول العالم، وأحدثت أزمات اقتصادية متسارعة، وجب خلال

المرحلة الحالية ‬توفير‭ ‬كل‭ ‬الدعم‭ ‬للصناعة‭ ‬الوطنية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬رفع‭ ‬الأعباء‭ ‬الأخرى‭ ‬فى‭ ‬الضرائب‭ ‬والجمارك‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬فى‭ ‬تعزيز‭ ‬التنافسية‭ ‬بالأسواق‭ ‬الخارجية، ‭ ‬وتوفير‭ ‬العملة‭ ‬الصعبة.

وشددت عضو النواب ، على ضرورة متابعة الدولة لكافة المبادرات الخاصة بتشجيع المشروعات الصناعية ، وذلك لدعم الاقتصاد الوطنى ورفع معدلات النمو والحد من الفاتورة الاستيرادية.

جاء ذلك بعد أن أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية نجحت في اجتذاب كبري الشركات العالمية من أجل افتتاح مراكز تصنيع داخل مصر، بحيث تصبح مصر مركز إقليمي للصناعة في مختلف القطاعات.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي من مدينة العاشر من رمضان عرضته قناة "إكسترا نيوز": "نشهد اليوم افتتاح ثالث صرح عالمي في قطاع الأجهزة المنزلية.. والدولة كانت حريصة خلال التواصل مع هذه الشركات العالمية على المقابلة والتواصل معهم بشكل شخصي ونجحنا من خلال التخصيص المباشر وتذليل كل العقبات لافتتاح كل هذه المصانع".