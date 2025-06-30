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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

زفاف القرن بـ957 مليون يورو .. مؤسس أمازون وخطيبته يشعلان البندقية

زفاف القرن بـ957 مليون يورو .. مؤسس أمازون وخطيبته يشعلان البندقية
زفاف القرن بـ957 مليون يورو .. مؤسس أمازون وخطيبته يشعلان البندقية
ولاء خنيزي

في احتفال استمر لثلاثة أيام، اجتمع أبرز نجوم السينما والترفيه في مدينة البندقية الإيطالية، تلبيةً لدعوة مؤسس أمازون، جيف بيزوس، وخطيبته الصحفية لورين سانشيز، لحضور ما وصفته وسائل الإعلام بـ"حفل زفاف القرن". الحدث الفخم لم يكن مجرد مناسبة شخصية، بل تحوّل إلى ظاهرة إعلامية واقتصادية حقيقية، وسنرصد خلال السطور التالية أهم البيانات حول الزفاف الأسطوري.

من هو جيف بيزوس؟

الاسم الكامل: جيفري بريستون بيزوس.

ولد في 12 يناير 1964 في ألباكركي، نيو مكسيكو، ويُعد أحد أغنى رجال العالم بثروة تُقدّر بـ237 مليار دولار. تبنّاه ميغيل بيزوس، ويُعتبر الأب الشرعي له، له شقيق يُدعى مارك وأخت تُدعى كريستينا.

يمتلك بيزوس إمبراطورية من الشركات تشمل: أمازون، وبلو أوريجين، وصحيفة واشنطن بوست، ومترو غولدوين ماير، وزابوس، وتويتش، ورينغ، وأليكسا، وغيرهم.

لورين سانشيز: الشريكة الحالية

لورين سانشيز، هي صحفية ومقدمة برامج تلفزيونية أمريكية، أصبحت الشريكة العاطفية لجيف بيزوس بعد انفصاله عن زوجته السابقة ماكنزي سكوت في عام 2019. وتوجت علاقتهما هذا العام بزفاف فاخر في مدينة البندقية.

ماكنزي سكوت: الزوجة السابقة

استمرت علاقة بيزوس بماكنزي سكوت لأكثر من 25 عامًا، وأسفرت عن أربعة أطفال. بعد طلاقهما في يوليو 2019، حصلت ماكنزي على تسوية مالية ضخمة بقيمة 38 مليار دولار، مما جعلها من أثرى نساء العالم. وتعهدت بالتبرع بنصف ثروتها وبلغت قيمة تبرعاتها حتى الآن أكثر من 10 مليارات دولار.

الأطفال.. في الظل

رغم شهرته العالمية، يحرص بيزوس على إبقاء أطفاله بعيدين عن الأضواء. ويُعرف فقط اسم ابنه الأكبر، بريستون بيزوس، المولود عام 2000، بينما لا توجد معلومات متاحة عن الأطفال الثلاثة الآخرين، الذين بينهم فتاة بالتبني.

زفاف أسطوري بتكلفة فلكية

بحسب تصريحات المسؤولين الإيطاليين، بلغت تكلفة الزفاف ما بين 40 إلى 48 مليون يورو (أي نحو 47 إلى 56 مليون دولار). ووفقًا لوزارة السياحة الإيطالية، فإن الأثر الاقتصادي الكلي للزفاف يُقدّر بـ957 مليون يورو (حوالي 1.12 مليار دولار)، معظمها جاء من الظهور الإعلامي المرتبط بالحدث.

رفاهية الضيافة

استُضيف الضيوف في أفخم فنادق البندقية، مثل فندق سيبرياني وفندق سانت ريجيس، بينما أقام العروسان في فندق أمان الشهير، حيث تصل تكلفة الليلة في الجناح المطل على القناة الكبرى إلى 4000 يورو. هذا الفندق استضاف أيضًا زفاف الممثل الأمريكي جورج كلوني عام 2014.

من حضر الزفاف؟

ضمّت قائمة الضيوف نخبة من أبرز المشاهير العالميين، من بينهم:

إيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر، بيل جيتس، أورلاندو بلوم، توم برادي، أوبرا وينفري، كيم وكورتني كارداشيان، ودومينيكو دولتشي مؤسس دار الأزياء دولتشي آند غابانا.

خاتم خطوبة من 30 قيراطًا

ارتدت لورين سانشيز خاتمًا مذهلًا من الماس يُقدّر وزنه بـ30 قيراطًا، وتُقدّر قيمته بنحو 5 ملايين دولار، وهو رقم يفوق كثيرًا متوسط تكلفة خاتم الزواج في الولايات المتحدة البالغ حوالي 5200 دولار.

مؤسس أمازون زفاف القرن جيف بيزوس لورين سانشيز ماكنزي سكوت

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