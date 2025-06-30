وزير التنمية المحلية: حصر أراضي الإسكان الاجتماعي جاهز.. ولن نتخلى عن المواطنين

أكدت وزيرة التنمية المحلية منال عوض أن بيان حصر الأراضي الذى سيتم بناء الإسكان الاجتماعى عليها للمستأجرين في جميع المحافظات سيتم تقديمها للمجلس غدا و لن نتخلى عن المواطنين و نعد و سنوفي.

و قالت عوض خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس النواب: في حال عدم وجود ظهير صحراوي سيتم توفير بديل ، موضحه أن الدولة لم و لن تتخلى عن المواطنين ، جاء ذلك بعد سؤال رئيس مجلس النواب المستشار د حنفي جبالي حول حضر الأراضي ، حيث قال “ هل لو المستأجر الأصلي تقدم بطلب للحصول على شقة، هل هناك شقق تكفي للوفاء بهذه الطلبات، علمًا بأن مشروع القانون المعروض لم ينتظر فترة انتهاء السبعة سنوات، فهل هناك شقق جاهزة أو بيان بعدد الشقق”؟

و كان رئيس المجلس قد طالب الحكومة بتجهيز البيان قبل انتهاء مناقشات جلسة اليوم.