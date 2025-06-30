وزير الإسكان: الدولة ملتزمة بتوفير وحدات للمسنين المستأجرين وفقًا لمعايير دقيقة

نشب جدل خلال الجلسة العامة لمجلس النواب عن كيفية التعامل مع المسنين المؤجرين الأصليين للوحدات.

و أكد وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني أن الحكومة ملتزمة بتوفير وحدات و أنه سيكون هناك لجان تدرس الأمر و ترصد الحالات و يحدث استعلام على الأرض.

و عندما اعترض النائب عبد المنعم إمام على كلام الحكومة رد رئيس المجلس المستشار د حنفي جبالي " التعهد ثابت في المضبطة و نص المادة ٨ موجود في القانون.

و سأل رئيس المجلس وزير الإسكان عن التعامل مع المسنين و المالكين الأصليين ، ورد وزير الإسكان :" سيتم رصد الحالات من خلال لجان بالمحافظات و سيتم التعامل معها من خلال الوحدات الجديدة التي توفرها الدولة لمن ينطبق عليهم الشروط".