محافظ المنوفية يقدم واجب العزاء لوالد سائق حادث الطريق الإقليمي بمنزله بطملاي

قدم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية واجب العزاء لأسرة سائق سيارة حادث الطريق الإقليمي ، جاء ذلك خلال زيارته اليوم لمنزل أسرة الشهيد بقرية طملاي بمنوف ،معرباً عن خالص حزنه وتعازيه ومواساته لأسرة الشهيد ، داعياً المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يتغمده بواسع رحمته. رافقه اللواء عبد الله الديب السكرتير العام ، المهندسة مروة زهران رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف .



وفي لفتة إنسانية أمر محافظ المنوفية باصطحاب والد السائق ووالدته لتوقيع الكشف الطبي الفوري وتقديم الرعاية الصحية اللازمة نظراً لشعورهما ببعض الأعراض التي تستدعي إجراء الفحوصات الطبية العاجلة ، كما أكد المحافظ على أنه جاري حصر جميع طلبات أسر شهداء الحادث والعمل على تلبيتها دعماً لهم ، مؤكداً أن باب مكتبه مفتوح دائماً أمامهم لتلبية مطالبهم واحتياجاتهم وتقديمه كافة أوجه الرعاية الشاملة لهم .

ومن جانبهم أعربت أسرة الشهيد عن تقديرهم لمحافظ المنوفية وحرصه علي تقديم واجب العزاء ودعمه ورعايته الشاملة لهم.