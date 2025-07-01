السيارة في الصيف فرن مغلق .. 5 أشياء تجنب تركها داخلها

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، تتحول السيارات المتوقفة تحت أشعة الشمس المباشرة إلى ما يشبه الأفران المغلقة، فقد تصل درجة الحرارة داخل المركبة إلى أكثر من 50 درجة مئوية، خاصة إذا كانت مغلقة لعدة ساعات. هذه الأجواء الحارّة لا تؤثر فقط على راحة الركّاب، بل تمتد لتلحق أضرارًا جسيمة بمكونات السيارة الداخلية، مثل تشقّق لوحة القيادة أو ذوبان الأزرار المصنوعة من المطاط.

ورغم التحذيرات المتكررة، لا يزال كثيرون يتركون أغراضًا حساسة داخل سياراتهم دون إدراك للمخاطر المحتملة، خاصة عند ركن السيارة في أماكن مكشوفة، ولذلك سنسلط الضوء خلال السطور التالية على أبرز الأشياء التي يُنصح بعدم تركها داخل السيارة خلال الصيف، وذلك بحسب ما تم نشره في موقع "asautousedcars".

الباور بانك.. خطر خفي قد يتحول إلى قنبلة

تُعد وحدات الشحن المحمولة (Power Banks) من أكثر الأدوات شيوعًا داخل السيارات، لكنها تحمل في طياتها خطرًا كبيرًا، إذ تحتوي هذه الأجهزة على بطاريات ليثيوم أيون، والتي قد تتفاعل بعنف عند تعرضها لحرارة مرتفعة، ما قد يؤدي إلى انتفاخ البطارية أو انفجارها، وإذا حدث ذلك داخل السيارة، خاصة بالقرب من مواد قابلة للاشتعال مثل الكراسي أو الفرش الداخلي، فقد يتسبب الأمر في حريق مفاجئ ومدمر.

الولاعات والمواد القابلة للاشتعال.. قنابل موقوتة

ترك ولاعة سجائر في السيارة خلال يوم حار قد يؤدي إلى انفجارها بفعل تمدد الغاز داخلها، هذا الخطر ينطبق أيضًا على أعواد الكبريت، أو الألعاب النارية الصغيرة، أو حتى علب الوقود المحمولة، لذلك يجب الحرص دومًا على إخراج هذه المواد فور مغادرة السيارة، تجنبًا لأي حادث مفاجئ.

علب الرذاذ.. انفجارات محتملة

تحتوي علب البخاخ، سواء كانت لمزيلات العرق، أو معطرات الجو، أو ملمعات الأسطح، على مواد مضغوطة يمكن أن تنفجر عند التعرض لحرارة مفرطة، مثل هذه الانفجارات قد تلحق ضررًا بالمقصورة الداخلية وتؤدي إلى تطاير السوائل والمواد الكيميائية، ما قد يُفسد المقاعد أو يشوه الأجزاء البلاستيكية.

العطور.. أضرار تفوق الفائدة

رغم استخدام البعض للعطور داخل السيارة لإضفاء رائحة جميلة، إلا أن تركها في أجواء شديدة الحرارة قد يتسبب في ذوبان الزجاجات أو تسرب السائل العطري، مثل هذه التسريبات قد تترك بقعًا دائمة أو تؤدي إلى تلف غير قابل للإصلاح لأسطح التابلوه أو فتحات التكييف.

المنتجات المطاطية واللزجة.. تلف دائم للمقصورة

تشمل هذه المنتجات الزينة المطاطية أو مستحضرات التلميع ذات القوام اللزج، فبفعل الحرارة، يمكن لهذه المواد أن تذوب وتلتصق بالأسطح الداخلية مثل الكونسول أو المقاعد، ما يؤدي إلى تلف يصعب إصلاحه دون استبدال الجزء المتضرر بالكامل.