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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 17 طنا من الدقيق البلدي المدعم بمنشأة القناطر والصف والعياط وأطفيح

ضبط 17 طنًا من الدقيق البلدي المدعّم
ضبط 17 طنًا من الدقيق البلدي المدعّم
أحمد زهران

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة تكثيف حملات الرقابة التموينية على مختلف الأنشطة وخاصة ما يتعلق بتداول الدقيق البلدي خارج منظومة الخبز المدعّم .

وتابع المحافظ جهود مديرية التموين بالجيزة خلال الأسبوع الحالي والتي أسفرت عن ضبط كمية من الدقيق البلدي بلغت 341 شيكارة، بإجمالي وزن 17 طنًا، تم تداولها بالسوق السوداء بغرض التربح وتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وشدد المحافظ على أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لن تتهاون مع أي محاولات للتلاعب في السلع المدعّمة، مؤكدًا استمرار الحملات الرقابية المفاجئة لضبط المخالفين، حفاظًا على الدعم الموجه لمستحقيه، وضمان وصول السلع للمواطنين دون تلاعب.

ومن جانبه، أوضح السيد بلاسي، مدير مديرية التموين بالجيزة، أنه تم ضبط 105 شيكارة خلال الحملات المكبرة التي نُفذت بدائرتي منشأة القناطر والوراق . 

كما تمكّنت إدارة الرقابة المركزية، بالتعاون مع إدارات التموين بمراكز الصف، والعياط، وأطفيح، ومنشأة القناطر، والبدرشين، من ضبط 236 شيكارة أخرى من الدقيق البلدي المدعّم.

وقد تم نقل المضبوطات إلى المطاحن الحكومية، وتحرير المحاضر اللازمة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.

محافظ الجيزة حملات الرقابة التموينية منظومة الخبز المدعّم مديرية التموين بالجيزة

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