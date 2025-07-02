سيدة تحرر محضر إهمال ضد مول شهير في التجمع

حررت سيدة أجنبية محضرا في قسم التجمع الأول في القاهرة الجديدة، اتهمت فيه إدارة مول شهير بنطاق القسم بالإهمال بعدما تعرضت نجلتها لإصابة في أصبعه.

سيدة تتهم مول شهير في التجمع بالإهمال

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من قسم شرطة التجمع الأول تضمن ورود بلاغا من سيدة اتهمت فيه إدارة مول شهير بدائرة القسم بالإهمال بعدما تسببوا في إصابة ابنتها في إصبعها.

وقالت السيدة في بلاغها بقسم شرطة التجمع الأول، أنها كانت متواجدة برفقة ابنتها في مول شهير في التجمع واصطحبت الأخيرة إلى الحمام إلا أن الإدارة رفضت دلوفها برفقتها فدخلت الصغيرة بمفردها مما نتج عنه إصابتها بسبب غلق الباب على أصبعها.