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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

انهيار أسرة أحمد عامر في جنازته الشعبية بمسقط رأسه بسمنود.. صور

انهيار أسرة الفنان احمد عامر عقب وفاته
انهيار أسرة الفنان احمد عامر عقب وفاته
الغربية أحمد علي

شيع الآلاف من الأسر والعائلات عقب أداء صلاة الجنازة على جثمان الفنان الراحل احمد عامر بمسجد الحرايري بمركز سمنود وسط حالة من الانهيار والبكاء علي ملامح أمه وزوجته لرحيله المفاجئ في مشهد جنائزي مهيب ودفنه بمقابر أسرته .

ملامح الجنازة 


من ناحية أخري ٱفاد مسئول أمني بمديرية أمن الغربية منذ قليل عن السبب الحقيقي وراء تأخر دفن جثمان الفنان احمد عامر بسبب صدور قرار من جهات التحقيق بانتداب طبيب شرعي لمناظرة جثمانه عبد أداء صلاة الجنازة بمسجد الحرايري .

عرض الطب الشرعي 

وكان  مركز ومدينة سمنود  شهد في محافظة الغربية استمرار حالة من الحزن والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات عقب شيوع نبأ وفاة الفنان الشاب أحمد عامر مؤدي الغناء بشكل مفاجئ عقب تدهور حالته الصحية خلال 72 ساعة الماضية بشكل مفاجئ خال تواجده بين احضان أسرته بمسقط رأسه في محافظة الغربية تزامنا مع نعي الآلاف من محبيه .

تجهيز. 
كما يستعد أفراد أسرته وأقاربه ومحبيه بمسقط رأسه علي أداء صلاة الجنازة على الجثمان عقب صلاة الظهر بمسجد الحريري أحد المساجد الكبري بمركز ومدينة سمنود .

دفن بمقابر أسرته 


وافادت مصادر مقربة من أفراد أسرته أنه تعرض لوعكه صحية مفاجئة في الساعات الأولى من فجر اليوم نقل علي أثرها بسيارة خاصة إلي طوارئ والاستقبال بمركز القلب التابع للأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة إثر أزمة قلبية مفاجئة بمجرد وصوله. 

تفاصيل رحيله الأخيرة 


ورحل عن عالمنا المطرب الشعبي أحمد عامر، وجاء هذا الخبر بعد أن أعلن منذ قليل عن تعرضه لظروف صحية طارئة دون الكشف عن أي تفاصيل.

وفى آخر منشور له كتب المطرب الراحل أحمد عامر عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك: “بنعتذر عن العمل لظروف صحية لحد ما النجم يقوم بالسلامة دعواتكم بالشفاء العاجل”.
وكان قد احتفل احمد عامر خلال الساعات القليلة الماضية بتصدر أغنيته “فين يوجعك” تريند التيك توك.

https://youtube.com/shorts/gxahEckupsg

محافظ الغربية اخبار مقابر أسرته وفاة شعبية انهيار أسرة الفنان احمد عامر

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