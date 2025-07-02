بسبب العقم .. بائع يتخلص من حياته في الجمالية

أنهى بائع حياته شنقًا داخل غرفته بمنطقة الجمالية جراء مروره بأزمة نفسية حادة بسبب إصابته بالعقم وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة في القاهرة.

بائع يشنق نفسه في الجمالية

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ أفاد بالعثور على جثة بائع معلقة داخل شقته في الجمالية.

على الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث، وتبين أن البائع يمر بأزمة نفسية حادة جراء إصابته بالعقم.

وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.