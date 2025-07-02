فتاة تقفز من عقار في البساتين.. والتحريات: خلافات مع أسرتها

أنهت فتاة عشرينية حياتها قفزا من أحد العقارات بمنطقة البساتين في القاهرة بسبب خلافات مع أسرتها لرفضهم عملها بجانب الدراسة.

فتاة تقفز من عقار في البساتين

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ أفاد بسقوط فتاة من أحد عقارات البساتين.

على الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث، وتبين أن الفتاة تمر بأزمة نفسية حادة جراء خلافات مع أسرتها بسبب رفضهم عملها بجانب الدراسة.

وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.