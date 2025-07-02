أمام كافيه الملك فاروق.. إخماد حريق التهم شقتين في شارع فيصل

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق نشب داخل في شقتين بعقار أمام كافيه الملك فاروق بشارع فيصل، ولم يسفر الحريق عن أية إصابات أو خسائر في الأرواح.

حريق شقتين في فيصل

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد باندلاع حريق بشقتين سكنيتين، أمام كافيه الملك فاروق بشارع فيصل بدائرة قسم شرطة الهرم، باخطار مديرية أمن الجيزة هرعت قوات الحماية المدنية وتم الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة عليه.

نجحت القوات في محاصرة الحريق قبل امتداده إلى باقي العقار، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.