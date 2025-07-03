قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار شرائح الكهرباء الآن 2025 وحقيقة تطبيق الزيادة الجديدة
اللواء رأفت الشرقاوي عن 30 يونيو: الشعب المصري رفض اختطاف الدولة
توك شو| استقرار الذهب والعملات ..وارتفاع في درجات الحرارة..وتصعيد في غزة
أحبك أكثر مما يمكن للكلمات أن تقول.. ليلى زاهر تحتفل بعيد ميلاد والدتها
ما كنش قصدي.. عامل محارة ينهي حياة نجله ويدعي وفاته بالمنوفية
المؤتمر: بيان 3 يوليو سيظل رمزا لاسترداد الوطن وتصحيح المسار السياسي
حزب التجمع يعلن المشاركة في القائمة الوطنية من أجل مصر لخوض انتخابات الشيوخ
صحة غزة: 12 شهيدا جراء قصف الاحتلال لمراكز توزيع المساعدات
السيناريوهات المحتملة حال إعتراض الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم
برلماني: بيان 3 يوليو لحظة تاريخية أنقذت مصر واستعادت كرامة الدولة وأزاحت حكم الإخوان
الفقيه الدستوري صلاح فوزي لـ"صدى البلد": إذا أعترض الرئيس على تعديلات قانون الإيجار القديم سيعيده لمجلس النواب .. ويحق لـ "السيسي" التقدم بتشريع جديد لحل الأزمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير البترول: توسيع البحث الجوي والبحري للعثور على مفقودي أدمارين 12

وزير البترول خلال الاجتماع
وزير البترول خلال الاجتماع
ولاء عبد الكريم

عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعا مع قيادات قطاع البترول ومسؤولي شركة أديس ، و كذلك أعضاء لجنة تقصي الحقائق، عبر الفيديوكونفرانس لمتابعة إجراءات التعامل مع تداعيات حادث انقلاب البارج البحري "أدمارين 12" التابع لشركة أديس بمنطقة جبل الزيت بخليج السويس، ومتابعة تنفيذ خطط الطوارئ الاستباقية التي وضعها قطاع البترول مسبقاً لمواجهة الحوادث والحالات الطارئة.
وضم الاجتماع الجيولوجي علاء البطل وكيل أول الوزارة للسلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمناخ، والمهندس أحمد محيي المدير الإقليمي لشركة أديس، ود. احمد بهاء معاون رئيس هيئة البترول ، وأعضاء لجنة تقصي الحقائق برئاسة المهندس عمرو بدوي رئيس شركة خدمات البترول البحرية وأعضاء اللجنة التي تضم خبرات متخصصة ومتنوعة من  هيئة البترول وشركتي جابكو وخدمات البترول البحرية والشركة المالكة للبارج شركة أديس .

تابع الوزير كافة تطورات التعامل مع تداعيات الحادث، وعلى رأسها تكثيف عمليات البحث الجوي والبحري عن المفقودين الثلاثة من طاقم البارج، بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختصة، كما اطمأن علي إجراءات التعامل مع الحالات التي تتلقي العلاج ، وتقديم الدعم لأسر شهداء الحادث ، وكذلك أسر المفقودين ومساندتهم  .

وشدد الوزير على أن الاولوية هي العثور على المفقودين، من خلال  توسيع نطاق البحث الجوي والبحري في المنطقة وتوفير كافة الإمكانات اللازمة لذلك ،  في إطار مواصلة تنفيذ خطط الطوارىء الاستباقية لقطاع البترول للتعامل مع الحوادث و الحالات الطارئة ..

وأكد المهندس صلاح عبد الكريم، رئيس هيئة البترول، أنه تم تشكيل لجنة متخصصة للتحقيق الفوري في ملابسات الحادث ، ومراجعة جميع اشتراطات وخطط الصيانة والتشغيل والتأكد من توافر المعايير الفنية والإجراءات الوقائية، والاستماع إلى شهادات الناجين ، وتم إقامة غرفة عمليات علي مدار الساعة في خليج السويس لمتابعة الموقف واتخاذ الإجراءات العاجلة للتعامل مع آثار الحادث .

وقام الوزير بالوقوف علي أعمال لجنة تقصي الحقائق ، و أصدر تكليفات الي المسئولين و اللجنة بسرعة إعداد تقرير مبدئي عاجل عن ملابسات الحادث وخطوات التعامل معه، والسيناريوهات المحتملة  ، مؤكدا علي المتابعة المستمرة لتطورات الموقف حتى استكمال جميع الإجراءات المستهدفة.

هيئة البترول المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية قطاع البترول شركة أديس منطقة جبل الزيت بخليج السويس شركة خدمات البترول البحرية مال واعمال اخبار مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

رسميًا| تنزيل المواليد على بطاقة التموين 2025.. الخطوات والأوراق والمستحقين

مصير عقود الإيجار 59 سنة بعد تعديل قانون الإيجار القديم

رسميًا.. مصير عقود الإيجار 59 سنة بعد تعديل قانون الإيجار القديم

إجابات امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2025

إجابات امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2025 .. معلم يعلن الحلول الصحيحة

شادي زلطة

أول رد من التعليم على امتحان الكيمياء المتداول بفيس بوك قبل اللجنة بنصف ساعة

الإيجار القديم

حالة وحيدة فقط تعيد قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب مرة أخرى

قفز 700 جنيه| مفاجأة جديدة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم

قفز 700 جنيه| مفاجأة جديدة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم

الإيجار القديم

موعد تفعيل تعديلات قانون الإيجار.. الزيادة وإنهاء العقود في انتظار توقيع الرئيس

الإيجار القديم

250 جنيها يدفعها المستأجر للمالك 3 أشهر بعد تطبيق قانون الإيجار القديم

ترشيحاتنا

حادث النرجس

دهست أسرة كاملة.. قرار قضائي بشأن المتهمة المتسببة في حادث حي النرجس بالتجمع

حريق

إطفاء الجيزة تخمد حريقا اندلع بمخبز في منشأة القناطر

ارشيفية

السيطرة على حريق في مطعم شهير بشارع التسعين في التجمع

بالصور

يطرح على دفعات .. لطيفة تعلن عن تفاصيل ألبومها الجديد "قلبي ارتاح"

لطيفة
لطيفة
لطيفة

أم خالد تعلن طلاقها من زوجها وأبو أولادها للمرة الثانية

طلاق ام خالد
طلاق ام خالد
طلاق ام خالد

كيكة يوم الإجازة بكوب دقيق.. اقتصادية وهشة بدون فرن

كيكة الطاسة
كيكة الطاسة
كيكة الطاسة

صدى البلد يكرم النجمة لقاء سويدان عن مسلسل حرب الجبالي .. صور

النجمة لقاء سويدان
النجمة لقاء سويدان
النجمة لقاء سويدان

فيديو

ركل فتاة بالاسكندرية

المزحة تتحول لكارثة.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو الاعتداء على فتاة الاسكندرية

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

3 خيارات للإسكان البديل للمستأجرين بعد إقرار قانون الإيجار القديم

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

رياح على بعض المناطق.. اعرف حالة الطقس اليوم

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بعد قفزته 500 جنيه.. اعرف سعر الذهب اليوم والدولار في البنوك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : هذا المساء

د. غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: شهيدات حادث المنوفية لكل كلمة معنى

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: الأسرار المناخية في الأمطار الصيفية

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: رحيل أحمد عامر.. لحظة صدق مع النفس وعِبرة للأحياء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تغيير الشرق الأوسط.. نتنياهو يغذي حربا طويلة

المزيد