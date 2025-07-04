ضبط 2.5 طن سماد زراعي محظور تداوله بالأسواق في الأقصر

أعلن الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالأقصر، أنه في إطار جهود مديرية التموين و التجارة الداخلية بالأقصر لمكافحة الممارسات الاحتكارية و ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، و بناءً على توجيهات المهندس عبدالمطلب عماره محافظ الأقصر، بالمرور على الأسواق و المحلات العامة و المخابز البلدية.

شنت مديرية التموين حملات مكثفة أسفرت عن ضبط كمية قدرها 30 جوال زنة 50 كجم أسمدة زراعية محظور تداولها بالأسواق بأحد المخازن الغير مرخصة بناحية الدير، كما تم ضبط كمية 20 جوال زنة 50 كجم أسمدة زراعية محظور تداولها بالأسواق بأحد السيارات بناحية الكيمان، بإجمالي كمية قدرها 2.5 طن بقصد تجميعها و بيعها في السوق السوداء.



كما تم ضبط عدد 30 زجاجة خل منتهية الصلاحية بأحد المطاعم بالإضافة إلى عدد 5 محاضر عدم إعلان عن الأسعار.

وبالنسبة للمخابز البلدية تم ضبط 10 مخالفات تموينية أهمها تصرف أحد المخابز فى عدد 10 شيكارة دقيق بلدي زنة 50 كجم من حصة المخبز، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات المقررة من قبل مديرية التموين بالأقصر.

كما تم ضبط 11 جوال دقيق بلدى مدعم محظور تداوله خارج المخابز البلدية قبل بيعه في السوق السوداء داخل إحدى المخازن بناحية الحبيل بمركز البياضيه.

كما تم تحرير 2 محاضر جنح عدم الإعلان عن الأسعار مشروع جمعيتى.

وبناحية الكرنك بندر الأقصر، تم ضبط 7 جوال أسمدة زراعية مدعمة محظور تداولها خارج الحيازات الزراعية مدعومة من قبل الدولة، وذلك داخل إحدى التروسيكلات قبل بيعها بالسوق السوداء.

تم التحفظ على المضبوطات سالفة الذكر لحين تصرف النيابة العامة بشأنها وتحرير محاضر للمخالفين.