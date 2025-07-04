وزارة البترول تحذر: إعلانات التوظيف المنتشرة على مواقع التواصل وهمية

حذّرت وزارة البترول والثروة المعدنية من تداول إعلانات توظيف مزيفة منسوبة إلى الهيئة المصرية العامة للبترول، مؤكدة أن هذه الإعلانات لا تمت للهيئة بأي صلة، وتهدف إلى الاحتيال على المواطنين.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن ما تم تداوله عبر بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فتح باب التقديم لوظائف جديدة بالهيئة هو "كاذب ووهمي"، ويُستخدم كوسيلة للنصب على المواطنين واستغلال بياناتهم الشخصية.

ودعت الوزارة مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى توخي الحذر وعدم الانسياق وراء هذه الصفحات المضللة، التي تسعى إلى الاستيلاء على أموال المواطنين بطرق غير مشروعة، تحت ستار التوظيف.

🔒 تنويه مهم: أكدت الوزارة أنها الجهة الوحيدة المخولة بالإعلان عن الوظائف الرسمية من خلال قنواتها المعتمدة، وأن أي إعلان خارج هذه القنوات يُعد محاولة احتيال تستوجب الإبلاغ عنها.