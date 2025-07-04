وزير البترول من قلب سندبسط: عمر أبوزيد شهيد الواجب.. والدولة لن تنسى أبناءها

قال المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال مشاركته في عزاء الشهيد عمر محمد أبوزيد، بقرية سندبسط التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية، إن ما حدث يمثل فاجعة مؤلمة للقطاع بأكمله، مؤكدًا أن الفقيد كان يؤدي واجبه بكل تفانٍ وشرف، وأن الدولة لن تنسى أبناءها الذين يُضحون بحياتهم في مواقع العمل.

عزاء وزير البترول

وأوضح الوزير في تصريحاته أمام المعزيين بسندبسط: "نشهد اليوم وداع أحد فرسان العمل، شاب شريف خرج من قريته يحمل أحلامه على كتفيه، وذهب ليخدم بلده في البحر الأحمر، لم يكن يعلم أن القدر سيكتبه في سجل الشهداء، عمرو وزملاؤه شهداء واجب حقيقيون".

تضحيات الوطن

وتابع الوزير: "قطاع البترول يضم رجالًا يعملون في أصعب البيئات، وفي مواقع لا يصلها الضوء إلا بهم، يتحدّون المخاطر ليبقى هذا الوطن صامدًا ومنتجًا، والحادث الأخير مؤلم للجميع، ونحن نتحرك على أعلى مستوى لمتابعة أسبابه وتفاصيله الدقيقة.

وأكد الوزير، أن الدولة تولي ملف السلامة المهنية أقصى درجات الاهتمام، وقال: "وجهت بتشكيل لجنة فنية عليا تضم متخصصين وخبراء بحريين لمراجعة إجراءات تأمين المعدات المتحركة ووسائل النقل البحري، والتحقيق في ظروف الحادث لحماية أبنائنا وضمان عدم تكرار مثل هذه المآسي".

دعم كوادر المستقبل

وأضاف بدوي: "وزارة البترول بكامل قياداتها ستبقى إلى جوار أسر الضحايا، وستقدم الدعم اللازم، سواء من خلال الرعاية الاجتماعية أو التعويضات اللائقة، لأن هؤلاء الشهداء لا يمكن أن يُنسوا، وأدوارهم تظل محفورة في ذاكرة الوطن".

انقلاب وغرق الحفار البحري "إد مارين 12"

وكانت كارثة بحرية قد وقعت الثلاثاء الماضي، بعد انقلاب وغرق الحفار البحري "إد مارين 12" التابع لإحدى شركات خدمات البترول، أثناء سحبه بواسطة قاطرة بحرية إلى موقع جديد بمنطقة جبل الزيت شمال رأس غارب بخليج السويس.

وعلى متن الحفار كان هناك 30 شخصًا من الفنيين والعاملين. أسفرت الواقعة عن وفاة 4 أشخاص، من بينهم الشهيد عمر محمد شعبان شوقي أبوزيد ابن قرية سندبسط، فيما أُصيب 23 آخرون تم نقلهم إلى مستشفيات الغردقة والجونة، ولا تزال فرق الإنقاذ تواصل البحث عن 4 مفقودين حتى صباح اليوم الخميس.

النيابة العامة تفتح تحقيقًا موسعًا

وفتحت النيابة العامة تحقيقًا موسعًا، بالتنسيق مع الجهات الفنية، للوقوف على ملابسات الحادث وأسباب غرق الحفار، فيما شدد وزير البترول خلال الجنازة على أن التحقيق سيُدار بكل شفافية، وأن سلامة العاملين ستظل أولوية قصوى لا تقبل التهاون.