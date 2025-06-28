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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعاون علمي مهم بين جامعة طنطا وكانتابريا الإسبانية .. صور

رئيس جامعة طنطا
رئيس جامعة طنطا
الغربية أحمد علي

التقى الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، والدكتور أحمد نصر، عميد كلية الهندسة بالجامعة، بالدكتور لويس مونيوز نائب رئيس جامعة كانتابريا للعلاقات الدولية، وذلك في ختام زيارتهما لإسبانيا، حيث تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجامعتين، وناقشنا خلاله عددًا من النقاط الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز الروابط الأكاديمية والبحثية.

جهود رئيس جامعة طنطا 


كما شهدت الجولة تفقد معهد IHCantabria، الذى يُعد معهد أبحاث مشترك تأسس بفضل التعاون بين جامعة كانتابريا وحكومة كانتابريا، ممثلة في مؤسسة معهد الهيدروليكا البيئية في كانتابريا.

أكد الدكتور محمد حسين خلال اللقاء حرص جامعة طنطا على إقامة تعاون دائم ومثمر مع جامعة كانتابريا ومعهد IHCantabria، فى مجالات الهيدروليكا البيئية وعلوم المياه،  بالاضافة إلى مناقشة إمكانية إطلاق مشاريع بحثية مشتركة مع المعهد، والاستفادة من خبراته المتقدمة في تدريب طلاب الدراسات العليا والباحثين من جامعة طنطا، بما يعود بالنفع على العملية التعليمية والبحث العلمي بالجامعة.

دعم تبادل الخبرات 

جدير بالذكر أن IHCantabria هو معهد أبحاث مشترك نشأ بفضل التعاون بين مؤسستين، جامعة كانتابريا وحكومة كانتابريا، ممثلة من خلال مؤسسة معهد الهيدروليكا البيئية في كانتابريا (Fundación Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria)، وتأسس IHCantabria في 22 مارس 2007، والذي يوافق اليوم العالمي للمياه، عندما اندمجت مجموعتان بحثيتان من كلية الهندسة المدنية المتقدمة بجامعة كانتابريا، واللتان كانتا تعملان بنشاط علمي وتقني مكثف في الموضوعات المتعلقة بهندسة المياه القارية والساحلية.

رئيس جامعة طنطا تبادل الخبرات جامعة اسبانيا الباحثين والطلاب

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