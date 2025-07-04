نجم الأهلي يوجّه رسالة غير متوقعة لـ شيكابالا في منشور غريب

وجه اللاعب الجزائرى أحمد القندوسي ونجم الاهلي وسيراميكا كيلوباترا السابق رسالة لنجم الزمالك شيكابالا بعد قراره اعتزال كرة القدم بعد مسيرة عطاء كبيرة مع الزمالك ومنتخب مصر.

وتابع القندوسي عبر ستورى على صفحته الشخصية على انستجرام قائلا : شكرا على دروسك فى كرة القدم.



وكان محمود عبدالرازق “شيكابالا” قائد الفريق أعلن اعتزاله كرة القدم بعد مسيرة حافلة مع القلعة البيضاء، حقق خلالها اللاعب العديد من الألقاب والإنجازات، وكان قائدًا للفريق.

ويُعد محمود عبدالرازق "شيكابالا"، اللاعب الأكثر حصولًا على بطولات في تاريخ نادي الزمالك، برصيد 18 بطولة خلال مسيرته منذ ظهوره الأول بالقميص الأبيض.