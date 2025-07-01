الدردير: شيكا جلاد ومرعب على مدار 22 عاما

شارك الناقد الرياضي عمرو الدردير أرقام اللاعب محمود عبد الرازق شيكابالا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب الدردير:"شيكابالا اللاعب الأكثر تتويجاً بالبطولات مع الزمالك في 22 عاماً

396 مباراة

70 هدفاً

89 أسيست

17 بطولة

شيكا جلاد ومرعـب على مدار 22 عام ".

وشدد الكابتن أحمد صالح، نجم الزمالك السابق، على أهمية أن يكون المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم على دراية عميقة بقيمة الكرة المصرية وتاريخها، معتبرًا أن ذلك يمثل حجر الأساس للنجاح داخل نادٍ بحجم الزمالك.

وأوضح صالح في تصريحاته لبرنامج "زملكاوي":

"السن ليس هو العامل الحاسم في اختيار المدير الفني. ما يهم هو الفكر، والحماس، والقدرة على قراءة المشهد الفني بشكل صحيح."

كما أكد ضرورة منح المدير الفني صلاحية اختيار جهازه المعاون بالكامل لتسهيل مهمته، مع التأكيد على ضرورة وجود عنصر مصري ضمن طاقمه الفني لضمان التواصل الفعال مع اللاعبين والإدارة.

و قال أحمد صالح:

"محمد عبد الشافي نجم استثنائي لن يتكرر كثيرًا، وشيكابالا هو رمز كبير وعلامة من علامات الزمالك."

وختم تصريحاته قائلاً:

"الزمالك ليس مجرد نادٍ.. من يبحث عن المال فقط لا مكان له هنا. قميص الزمالك وحده كفيل بأن يرفع من قيمة أي شخص يرتبط به."