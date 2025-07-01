عصام عبد الحميد عن توليه تدريب فريق الزمالك للسلة: بيتي الأول

أكد الكابتن عصام عبد الحميد، المدير الفني الجديد لفريق كرة السلة بنادي الزمالك، أنه لم يتردد لحظة في قبول مهمة تدريب الفريق الأول، واصفًا القلعة البيضاء بأنها "بيته الأول"، الذي تربى بين جدرانه لاعبًا ومدربًا وصاحب سجل حافل من الإنجازات.

وقال عبد الحميد خلال تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك:

"لعبت مع جيل عظيم في تاريخ الزمالك، وأهدف إلى إعادة البطولات لخزائن النادي من جديد. سنبدأ العمل بداية من الأسبوع المقبل، لتجهيز الفريق بالشكل الأمثل استعدادًا للموسم المقبل."

وكشف المدير الفني عن وجود تواصل مستمر مع الكابتن هشام نصر، نائب رئيس مجلس الإدارة، لمتابعة شؤون الفريق والاهتمام بقطاع الناشئين، مشددًا على أن المرحلة المقبلة ستشهد تدعيم الفريق بعدد من الصفقات المميزة.

وأتم"نحن نُقدّر تمامًا ظروف النادي الحالية، لكن في الوقت نفسه، نؤمن أن لكل عنصر داخل الفريق كامل الحق في التقدير والدعم. وسنعمل بكل جهد لتحقيق طموحات الجماهير البيضاء."