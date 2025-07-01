استمرار حازم إمام في الجهاز الفني للزمالك

كشف مصدر بنادي الزمالك عن تواجد حازم إمام المدرب المساعد بالجهاز الفني السابق بقيادة أيمن الرمادي في الجهاز الفني الجديد.

وأكد المصدر أن حازم إمام سيتواجد بنسبة كبيرة في الجهاز المعاون للبلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني المنتظر للفريق الأبيض.

ومن المقرر أن يصطحب المدير الفني معه أربعة مساعدين، وهم مدرب مساعد، ومدرب حراس مرمى، ومعد بدني ومحلل أداء، بخلاف مساعد مصري.

وأضاف المصدر أن مدة التعاقد مع المدير الفني ستكون لمدة موسمين، ومن المقرر أن يصل فيريرا إلى القاهرة خلال الأسبوع الجاري لبدء مهام عمله .

وكان الزمالك توصل لاتفاق مع المدير الفني البلجيكي لقيادة الفريق في الفترة الحالية خلفاً لأيمن الرمادي المدير الفني السابق الذي قاد الفريق لحصد لقب كأس مصر .