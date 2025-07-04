مين هينزل الملعب بعدك | عمرو سلامة يوجه رسالة مؤثرة لـ شيكابالا

علّق المخرج عمرو سلامة على قرار اعتزال محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد نادي الزمالك، وذلك من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على إنستجرام.

ونشر سلامة صورة قديمة جمعته بـ شيكابالا، وأرفقها بتعليق عاطفي قال فيه:"أسطورة عيشنا معاها 20 سنة، حب غير مشروط، موهبة مصرية، قصة درامية أسطورية من المستوى الرفيع.. ونتساءل: النجم الزملكاوي الذي سننتظر نزوله الملعب بعدك؟"

وكان محمود عبدالرازق “شيكابالا” قائد الفريق أعلن اعتزاله كرة القدم بعد مسيرة حافلة مع القلعة البيضاء، حقق خلالها اللاعب العديد من الألقاب والإنجازات، وكان قائدًا للفريق.

ويُعد محمود عبدالرازق "شيكابالا"، اللاعب الأكثر حصولًا على بطولات في تاريخ نادي الزمالك، برصيد 18 بطولة خلال مسيرته منذ ظهوره الأول بالقميص الأبيض