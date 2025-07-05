مرشحان يتقدمان للمنافسة على المقعد الفردي بالبحر الأحمر

بدأت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ بمحكمة البحر الأحمر الابتدائية، اليوم السبت، استقبال أوراق المرشحين، وسط استعدادات تنظيمية وأمنية مشددة.

يرأس اللجنة المستشار علي أبو بكر، رئيس المحكمة، والذي يشرف على استقبال طلبات الراغبين في خوض السباق الانتخابي على المقعد الفردي بالمحافظة.

تقدَّم في اليوم الأول مرشح عن حزب حماة الوطن، وحصل على رمز "التاج"، ومرشح آخر عن حزب العدل، واختار رمز "الحصان".

تستمر اللجنة في تلقي طلبات الترشح يوميًا حتى الخامسة مساءً، وذلك بمقر محكمة البحر الأحمر الابتدائية، بحسب ما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات ضمن الجدول الزمني للعملية الانتخابية.

وكانت الهيئة قد دعت المواطنين المقيدين في قاعدة بيانات الناخبين إلى المشاركة في التصويت، معلنةً إجراء الانتخابات على مرحلة واحدة، وفقًا للجدول الذي يشمل كل خطوات العملية من الدعوة وحتى إعلان النتائج.

تُعد هذه الانتخابات خطوة جديدة نحو دعم التعددية السياسية وتعزيز دور مجلس الشيوخ كمؤسسة تشريعية داعمة للدولة.