جروبات الغش تزعم تسريب امتحان الرياضيات لطلاب الثانوية العامة بـ1000 جنيه|والتعليم تنفي

زعمت جروبات الغش على فيس بوك ، تسريب امتحان الرياضيات البحتة النظام الجديد قبل توزيعه بلجان امتحانات الثانوية العامة 2025 اليوم ، وذلك مقابل تحصيل 1000 جنيه من كل طالب .

من جانبها نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كل ما تم تداوله على جروبات الغش على تليجرام بشأن تسريب امتحان الرياضيات النظام الجديد المقرر أن يؤديه طلاب شعبة علمي رياضية في التاسعة من صباح اليوم

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : إن جميع مراحل امتحانات الثانوية العامة 2025 مؤمنة بالكامل بالتعاون مع الجهات الأمنية المعنية في الدولة ، بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وحذر مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، طلاب الثانوية العامة من الانسياق وراء ما تنشره جروبات الغش قائلاً : "محدش يدفع لهم فلوس دول نصابين والامتحانات مش معاهم"

وأضاف المصدر أن جميع جروبات الغش مرصودة من فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم ، ويتم الابلاغ عنها أولا بأول وبالفعل تم إغلاق بعضها وضبط أصحابها .

ماذا يمتحن الطلاب اليوم في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 ؟

ويستأنف طلاب الثانوية العامة 2025 اليوم الأحد امتحانات الثانوية العامة 2025 ، حيث يؤدي اليوم طلاب شعبة علمي رياضة (النظام الجديد) امتحان الرياضيات البحتة .

وبحسب جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 ، يؤدي طلاب النظام القديم اليوم امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية لعلمي علوم ، وامتحان الجبر والهندسة الفراغية لعلمي رياضة ، وامتحان علم النفس والاجتماع لأدبي.

و وفقا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 أيضا ، يؤدي اليوم طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا اختبار مقاييس المفاهيم (الأحياء) لشعبة العلوم، واختبار مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة) لشعبة الرياضيات، كما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين (النظامين الجديد والقديم) امتحان مادة التاريخ (ورقة أولى).

ومن جانبه .. يحرص محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على التواصل مع غرف عمليات متابعة امتحانات الثانوية العامة 2025 بجميع المحافظات قبل بدء الامتحان

حيث اطمأن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على تواجد ممثلي وزارة الداخلية لتأمين مقار لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 على مستوى الجمهورية.

ويهتم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني منذ إنطلاق امتحانات الثانوية العامة 2025 بمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة 2025 لحظة بلحظة من داخل غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم ، وذلك عبر شبكة متكاملة من التواصل المباشر مع غرف العمليات بالمحافظات، وكاميرات المراقبة التي تم تفعيلها داخل اللجان، بما يضمن رصد الأحداث لحظيًا، وسير العملية الامتحانية بانضباط بجميع أنحاء الجمهورية.