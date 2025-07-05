محافظ البحر الأحمر عن حادث جبل الزيت: يوجد 3 مفقودين والبحث جارٍ

قال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إن غرفة عمليات المحافظة تلقت بلاغا يفيد بانقلاب حفار يستقله 30 شخصا، وعلى الفور تم اتخاذ إجراءات مباشرة، وإبلاغ القوات البحرية فورا، والدفع بنحو 35 سيارة إسعاف.

إنقاذ 23 حالة

أضاف محافظ البحر الأحمر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” المذاع عبر قناة “إم بي سي مصر”، تقديم الإعلامي عمرو أديب، أنه تم نقل الحالات إلى مستشفى الجونة كونه يحتوي على مطار، فضلا عن تجهيزات المستشفى لاستقبال المرضى.

ولفت إلى أن هناك بعض الحالات التي أصيبت بالاختناق، وتم إنقاذ 23 حالة، بينما هناك 3 حالات ما زالوا مفقودين حتى الآن.

وأشار إلى أن عمليات البحث تتم عن طريق القوات البحرية، وما زالت العمليات مستمرة حتى الآن، موضحا أن المنصة التي كان عليها الحفار، بارتفاع “عمارة”، ولها قائد وسيستم معين للتعامل.

وأكد أنه تم فتح تحقيق عاجل من جهات الاختصاص.