البترول: ظهر 6 يضيف 55 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي للإنتاج

قال معتز عاطف وكيل وزارة البترول والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن الوزارة تعمل على توفير وتأمين احتياجات الشعب المصري من المواد البترولية.

وقال معتز عاطف في مداخلة هاتفية على قناة "الحياة"،: "خلال الآونة الأخيرة تم العمل على دفع مستحقات الشركاء الأجانب، وإعطاء الشركاء حوافز؛ للاستمرار في البحث والتنقيب عن الغاز والبترول لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي".

وأشار معتز عاطف، إلى أن: "انخفاض إنتاج الغاز في مصر توقف، وبدأنا في زيادة معدلات الإنتاج".

وأكمل معتز عاطف: "نعمل على زيادة أعداد الآبار التي يخرج الغاز الطبيعي منها".

وأكد معتز عاطف: "في حقل ظهر 6 تم إضافة 55 مليون قدم متر مكعب من الغاز الطبيعي للإنتاج".

