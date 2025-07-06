عبدالله السعيد: حزين على فقد الكرة المصرية نجمًا كبيرًا مثل شيكابالا

كشف الإعلامي خالد الغندور عن تفاصيل جديدة بشأن تجديد عقد الزمالك مع عبد الله السعيد.

وكتب الإعلامي خالد الغندور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :" الزمالك جدد عقد عبد الله السعيد لمدة موسمين مقابل 20 مليون في الموسم".



وكان قد قال عبدالله السعيد في تصريحات عبر قناة “إم بي سي مصر2:” “شيكابالا من أحرف اللاعبين الذين شاهدتهم في كرة القدم، لاعب عنده موهبة كبيرة وكلنا كنا نتمنى نلعب معه منذ الصغر”.

وأضاف: “حزين إن الكرة المصرية ستفقد نجمًا كبيرًا مثله، متعنا كثيرًا ولعبت معه سنة ونصف وهو يمثل قيمة كبيرة عند جماهير الزمالك، وأتمنى له التوفيق”.

وتابع: “شيكابالا لعبت معه من زمان وإحنا أخوات، وهو من اللاعبين الجاديين”.

وأتم السعيد حديثه: “الحمل هيبقى صعب علينا بعد اعتزال شيكابالا، لأن لما بيبقى معاك حد من نفس جيلك ونشيل مع بعض غير لما تكون لوحدك”.

وعن مستقبله مع الزمالك علق عبدالله السعيد قائلا: “حتى الآن أنا مازلت جالس على البحر”.

وأعلن محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي.