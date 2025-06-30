رضا عبدالعال: مستوى عبدالله السعيد تراجع.. وبيبو الأنسب لخلافته في الزمالك

أكد رضا عبدالعال، لاعب الكرة المصرية السابق، أن نادي الزمالك يمتلك فرصة لتعويض رحيل صانع الألعاب عبدالله السعيد، الذي انتهى عقده مع الفريق بنهاية الموسم، مشيرًا إلى أن محمد رضا "بيبو" لاعب بيراميدز هو الأنسب لخلافته.

وقال عبدالعال، خلال تصريحات لبرنامج «البريمو» المذاع عبر قناة «تن»:"أي لاعب يصل لمرحلة عمرية متقدمة في الأهلي أو الزمالك يجب أن يرحل، لأن هذه الأندية لا تعتمد إلا على العطاء داخل الملعب. أداء عبدالله السعيد تراجع مؤخرًا، ولم يعد بنفس التأثير الذي كان يتميز به سابقًا".

وأضاف: "عبدالله السعيد كان يتمتع بقدرات كبيرة في التسديد والكرات الثابتة، لكن مؤخرًا لم نعد نراه يسجل من الفاولات، وهو ما كان يميّزه سابقًا".

ووجّه عبدالعال رسالة إلى اللاعب، قال فيها: "اترك التقدير لمجلس الإدارة، فهم الأقدر على تقييم الأمور بشكل موضوعي".

وفي ختام تصريحاته، رشّح عبدالعال محمد رضا بيبو قائلاً:

"هو أفضل من عبدالله السعيد في الوقت الحالي، وأصغر سنًا، ويمكن أن يكون إضافة قوية للزمالك إذا تم التعاقد معه".