حزب العدل: 6 مرشحين في الإسكندرية و7 في القاهرة بانتخابات الشيوخ

يتابع النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، من داخل غرفة العمليات المركزية بالحزب، الاستعدادات النهائية لتقديم أوراق عدد من مرشحي الحزب في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 .

وأكد إمام أن الحزب سيدفع بـ6 مرشحين في محافظة الإسكندرية و7 مرشحين في القاهرة، وذلك في إطار التنسيق مع شركاء “العدل” في تحالف الطريق الديمقراطي، الذي يضم أيضًا حزبي الإصلاح والتنمية والمصري الديمقراطي الاجتماعي.

وأشار إلى أن هناك مرشحين آخرين يتم تجهيز أوراقهم في محافظات مختلفة، ضمن خطة الحزب للتوسع في المنافسة على عدد من المقاعد الفردية في الدوائر الكبرى.

وأضاف رئيس الحزب أن “العدل” يجري حاليًا تنسيقات واسعة مع عدد من المرشحين المستقلين وبعض الأحزاب السياسية في عدد من الدوائر، بما يعزز فرص التحالف في خوض انتخابات فعالة وقائمة على التنوع والتكامل.

ويأتي ذلك في إطار استعدادات الحزب وتحالفه المدني الديمقراطي لتقديم بديل سياسي يعبر عن آمال المواطنين، ويعزز من حضور قوى المعارضة المدنية في الحياة السياسية والتشريعية