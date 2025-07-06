انتهت منافسات ربع نهائى بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويستعد فريق ريال مدريد الإسباني لمواجهة منافسه باريس سان جيرمان فى المربع الذهبى لمونديال الأندية.

كما يستعد فريق تشيلسي الإنجليزي لمواجهة فلومينينسي البرازيلى فى الصراع على بطاقة النهائى.

فيما تقام المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية في العاشرة من مساء الأحد الموافق 13 يوليو الجارى، بتوقيت القاهرة، على ملعب ميتلايف ستاديوم فى نيوجيرسى.

مواعيد مباريات نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025:

فلومينينسي × تشيلسى - 10 مساء الثلاثاء 8 يوليو - ملعب ميتلايف

باريس سان جيرمان × ريال مدريد - 10 مساء الأربعاء 9 يوليو - ملعب ميتلايف