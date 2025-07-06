الأهلي يتلقي عرضا قطريا ضخما لضم هذا اللاعب.. إعلامي يكشف

كشف الإعلامي أحمد حسن، عن تلقي النادي الأهلي عرضا قطريًا ضخمًا؛ لضم اللاعب أليو ديانج.

وكتب أحمد حسن، عبر حسابه على “فيس بوك”: "خاص.. الأهلي تلقى عرضًا قطريًا ضخمًا لضم أليو ديانج.. ومن المقرر مناقشة الأمر مع ريبيرو الذي تمسك باستمرار اللاعب في وقت سابق".

وأكد الإعلامي أمير هشام، أنه لا توجد أي نية مطلقا للتفريط في إمام عاشور لاعب وسط الأهلي، حتى لو وصلت له عروض خارجية، ونفس الأمر يتعلق بالمالي أليو ديانج.

وقال عبر برنامج “بلس 90” على قناة "النهار" الفضائية: الأهلي لم يدخل في مفاوضات مع علي يوسف مدافع الإفريقي التونسي، واللاعب حتى الآن بعيد عن الحسابات في ظل اكتمال قائمة اللاعبين الأجانب.