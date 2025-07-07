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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مصرع شخصين صدمهما قطار أثناء عبور مزلقان أبو تيج بأسيوط

قطار
قطار
إيهاب عمر

لقي شخصان مصرعهما اليوم الإثنين، بعد أن صدمهما قطار أثناء عبورهما مزلقان السكة الحديد في مدينة أبوتيج بمحافظة أسيوط.

اصطدام قطار بشخصين 


تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أبوتيج يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث اصطدام قطار بشخصين أثناء عبورهما بمزلقان السكة الحديد بمدينة ابوتيج .

مصرع شخصين صدمهما قطار 


انتقل إلى موقع الحادث ضباط قسم شرطة أبوتيج والاسعاف، وتبين من المعاينة والفحص مصرع " مصطفى . س . م " 45 عاما، و" فاطمة . ع . ع " 75 عاما وتم نقلهما إلى مشرحة مستشفى أبوتيج النموذجي. 


تحرر محضر بالواقعة ، وجاري العرض على النيابة العامة.

قطار مزلقان السكة الحديد مدينة أبوتيج محافظة أسيوط اصطدام قطار قسم شرطة أبوتيج أسيوط أخبار أسيوط السكة الحديد

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