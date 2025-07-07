انذار ومهلة لـ7 منشآت غير ملتزمة بتطبيق الأدنى للأجور وتعيين ذوي الهمم

وجهت وزارة العمل إنذارا، وحددت مهلة، لعدد من المنشآت بالقاهرة، لتلافي بعض الملاحظات القانونية بشأن مجموعة من الممارسات الخاصة بالتأمين على العمالة ، والالتزام بتطبيق الحد الأدني للأجور ، وكذلك تعيين نسبة الـ 5%" من ذوي الاعاقة تنفيذًا للقانون رقم 10 لسنة 2018.

وبحسب بيان اليوم الإثنين، وبتوجيه من وزير العمل محمد جبران ، قامت الإدارة العامة لتفتيش العمل ،بالتنسيق مع مكتب عمل مدينة نصر ،بالبدء في حملة تفتيشية مكثفة بدأت بعدد 7 منشآت يعمل فيها المئات من العمال ،وهي: الشركة المصرية لأسواق شارع عبدالعزيز بالتجمع الخامس ، والشركة المصرية تريدنج ، وشركة فلامنجو ماركت ، والشركة المصرية للتجارة ،و الشركة المصرية للتنمية العمرانية ، وجمعية مصر الحديثة البريطانية ،ومول الشامل بالتجمع الخامس .

حيث تلاحظ مخالفتها لبعض مواد قانون العمل ، بشأن عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور ، والتأمين على العاملين ،وكذلك قانون حقوق الأشخاص ذوى الاعاقة رقم 10 لسنة 2018، بشأن عدم الالتزام بنسبة التعيين المقررة لهم ..وقال الوزير جبران أن الهدف من هذه الحملات تطبيق القانون وتعزيز علاقات العمل ، والحفاظ على الحقوق المشروعة للعمال ، واستقرار "بيئة العمل" لصالح صاحب العمل والعامل ،وان هذا الانذار المهلة تؤكد حرصنا على استقرار بيئة العمل ،و إتاحة الفرصة لهذه المنشآت لكي تقوم بتلافي تلك الملاحظات..