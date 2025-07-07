مصطفى محمد يحسم قراره مع الأهلي.. تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد حسن عن قرار مصطفى محمد بالاستمرار في أوروبا وعدم تفكيره في العودة للدوري المصري بالموسم الجديد.

وكتب الإعلامي أحمد حسن :"خاص.. مصطفى محمد يبلغ الأهلي رسميًا بالاستمرار في أوروبا وعدم تفكيره في العودة للدوري المصري بالموسم الجديد".



وكان قد كشف طارق يحيى نجم فريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك السابق، عن توقعه بشأن انتقال مصطفى محمد نجم نانت الفرنسي، للنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وتشير أنباء إلى أن وسام أبوعلي لاعب الأهلي، يضغط من أجل الرحيل عن النادي، فيما يبحث النادي الأهلي عن بديل يعوض رحيل اللاعب الدولي الفلسطيني، وارتبط اسم مصطفى محمد لاعب الزمالك السابق، بالنادي.

وقال يحيى خلال تصريحات إعلامية عبر شاشة “النهار”: “ممكن مصطفى محمد ينتقل للأهلي؟ والله ما استبعدش أي حاجة تحصل في الزمن ده”.