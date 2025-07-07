هيثم سعيد يسخر من سرقة مها الصغير لوحات فنانين تشكيليين

سخر الفنان هيثم سعيد، من أزمة مها الصغير بعد سرقة أعمال فنية ولوحات لفنانين تشكيليين من دول مختلفة.

وكتب هيثم سعيد عبر فيسبوك، على لوحة الموناليزا الشهيرة: “اخر اعمالي بألوان الزيت”.

منشور هيثم سعيد على فيسبوك

وأثارت الإعلامية ومصممة الأزياء مها الصغير جدلاً واسعًا عبر مواقع التواصل باعتذارها بعد اتهامها بسرقة لوحة فنانة تشكيلية دنماركية شهيرة.

وكتبت مها الصغير عبر حسابها الرسميات موقع فيسبوك :"أنا غلطت. غلطت فى حق الفنانة الدانمركية ليزا و في حق كل الفنانين و فى حق المنبر اللي اتكلمت منه والأهم غلطت فى حق نفسي . مروري بأصعب ظروف فى حياتي لا يبرر لي ما حدث . انا آسفة و زعلانة من نفسي" .

وكانت لاحقًا، اتهمتها الفنانة التشكيلية الدنماركية ليزا لاش نيلسون بسرقة لوحتها الشهيرة “صنعت لنفسي أجنحة”، التي رسمتها عام 2019، وأكدت نيلسون أن اللوحة معروفة دوليًا وتم استخدامها كغلاف لكتاب بإذن منها.