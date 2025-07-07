هل هرب من الأهلي؟ وسام أبو علي يخطف الأنظار في أحدث ظهور

شارك وسام أبو علي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي متابعيه، مقطع فيديو طريف، أثار تساؤلات الجمهور بشأن بقائه مع الفريق أم اقتراب رحيله.

ونشر وسام أبو علي فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وكتب: “خدتها ومش ندمان”.

وسام أبو علي

شرط الأهلي.. 10 ملايين دولار لبيع وسام أبو علي

على جانب آخر، رفض مسئولو النادى الأهلى الضغوط التي يمارسها الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق من خلال وكيل أعماله لإقناعهم بضرورة التراجع عن تحديد مبلغ الـ"10 مليون دولار" للموافقة على رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويرفض مسئولو الأهلى مناقشة أي عرض يقل عن 10 ملايين دولار، وهو الرقم الذى حددته إدارة النادي للموافقة على رحيل وسام أبو علي.

الأهلي يخشى من تكرار سيناريو أزارو

ويخشى مسئولو الأهلى في ملف بيع وسام أبو علي تكرار سيناريو وليد أزارو، المهاجم المغربي السابق، الذي تلقى عرضًا مغريًا من أحد الأندية الصينية في عام 2018 بقيمة 7 ملايين دولار، إلا أن الأهلي رفض العرض حينها بداعي حاجة الفريق الفنية إليه.

وتراجع مستوى وليد ازارو في الموسم التالي واضطر الأهلي لبيعه لأحد الأندية السعودية بمقابل أقل من مليون دولار