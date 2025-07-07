7 ملايين جنيه.. انفراجة بالزمالك بعد انتقال ياسين مرعي للأهلي

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن حصول الزمالك على ١٥٪؜ من قيمة انتقال لاعب فاركو، ياسين مرعي، للنادي الأهلي.

وكتب خالد الغندور عبر فيسبوك: "رسميا بعد صفقة انتقال ياسين مرعي للنادي الأهلي، الزمالك يحصل علي مبلغ 7 ملايين جنيه قيمة نسبة 15% المتواجدة بعقده مع فاركو".

وأعلن نادي فاركو رحيل مدافعه الشاب ياسين مرعي، في خطوة تُمهّد لانضمامه إلى صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد أن توصل الطرفان لاتفاق نهائي بشأن الصفقة.

وجاء تأكيد فاركو عبر بيان نشره على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، تضمن صورة للاعب وتعليقًا جاء فيه: "شكرًا ياسين مرعي.. بالتوفيق في المرحلة المقبلة".

مرعي يوقع للأهلي.. والإعلان الرسمي وشيك

ووفقًا لمصادر مطلعة، فقد وقع ياسين مرعي على عقود انضمامه للنادي الأهلي لمدة 5 سنوات مقبلة، في صفقة حسمها المارد الأحمر بعد مفاوضات انطلقت قبل انطلاق بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتمت الصفقة بهدوء بعيدًا عن الأضواء، حيث حرصت إدارة الأهلي على إنهاء الإجراءات سريعًا لتعزيز الخط الخلفي للفريق قبل بداية الموسم الجديد.