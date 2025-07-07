المواطنون يواجهون صعوبة الوصول للخدمات المصرفية بعد حريق سنترال رمسيس

واجه مستخدمي تطبيق إنستاباي خلال الساعة الماضية، أزمة في تعطل خدمات تشغيل التطبيق نظرا لتاثر خدمة الانترنت جراء حريق نشب في بسنترال رمسيس .

واستاء العشرات من المستخدمين ، جراء تلك التأثر في عمليات تشغيل التطبيق ومن ثم عدم القدرة علي القيام بأي معاملات مالية مجراة سواء سحب أو إيداع او استعلام عن أرصدة الحساب البنكي المربوط بتطبيق إنستاباي.

علق مصدر مصرفي بارز في تصريح مقتضب أنه جار السيطرة علي تلك المشكلة وحلها ، مؤكدا أنه لا توجد مشكلات تقنية في التطبيق غير أنه قد تأثرت خدمات الانترنت بسبب حريق سنترال رمسيس قبل قليل .

وعلي سياق متصل ، تعرضت ماكينات الصراف الالي ATMلاعطال نظرا لتاثر خدمة الانترنت جراء تعرض سنترال رمسيس للحريق .

وفقد عملاء البنوك القدرة علي القيام للمعاملات مالية مجراة عبر ماكينات الصراف الالي او تطبيقات البنوك بالتزامن مع انتهاء اوقات العمل الرسمي في البنوك.

وحتي الآن لم تصدر البنوك العاملة في السوق المصرية البالغ عددها ٣٦ بنكا حكوميا وخاصا اي تصريحات.اعلامية بشأن تلك الأحداث .