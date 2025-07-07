زيارة الأنبا اثناسيوس الرعوية لكنيسة السيدة العذراء بالأميرية

صلى نيافة الأنبا أثناسيوس الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي والعباسية ومنشية الصدر، القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء بحي الأميرية، وذلك في إطار زيارته الرعوية للكنيسة ذاتها، حيث تفقد نيافته عقب انتهاء القداس الإلهي عددًا من الإنشاءات والمباني التابعة للكنيسة.

وفي سياق آخر ، صلى أمس نيافة الأنبا بيسنتي، أسقف إيبارشية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة، القداس الإلهي بكنيسة الشهيد مارجرجس بقرية بني مر.



وخلاله سام نيافته الشماسين: شهدي مرزوق عبد الله باسم “دياكون فيلبس” (شماسًا كاملًا)، ونبيل فرح نظير باسم “دياكون أندراوس” (شماسًا كاملًا).