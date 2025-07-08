قنا .. فصل التيار الكهربائي عن قرية السمطا اليوم

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا بـ قنا، في بيان لها، عن فصل التيار الكهربائي عن قرية السمطا اليوم الثلاثاء الموافق 8 يوليو 2025، لإجراء أعمال الصيانة الدورية.

أوضحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، بأن المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائى تبدأ فترة فصل التيار من 5 صباحاً حتى 7 صباحاً.

وأشار بيان الوحدة المحلية، إلى أن انقطاع الكهرباء عن قرية السمطا وتوابعها، نتيجة فصل التيار الكهربائى عن مغذى السمطا، مع عودته فور الإنتهاء من أعمال الصيانة الدورية.

وأشار بيان الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، إلى أن التيار الكهربائي سوف يعود للمناطق المذكورة، عقب انتهاء أعمال الصيانة المقررة بالمناطق المحددة، والتي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمة.

وأهاب بيان الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، بالمواطنين والمخابز عمل احتياطاتهم وتدبير احتياجاتهم خلال الفترات المذكورة، فضلاً عن إخطار الجهات الحكومية الواقعة بنطاق الأماكن المذكورة، لاتخاذ احتياطاتهم اللازمة.