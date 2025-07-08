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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

شهداء ومصابون في غارتين للاحتلال على المناطق الغربية بغزة

غزة
غزة
البهى عمرو

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل بسقوط شهداء ومصابون في غارتين للاحتلال على المناطق الغربية لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وكشف جيش الإحتلال ، تفاصيل مقتل 5 من جنوده في لواء كفير بانفجار عبوة ناسفة في بيت حانون شمال قطاع غزة.

وبحسب الصحيفة قُتل الجنود نتيجة انفجار عبوات ناسفة ، بعد دخول القوة إلى المنطقة.

وأثناء إخلاء الجرحى، تعرض الجنود لإطلاق نار، مما أدى إلى إصابة 14 آخرين بإصابات متفاوتة الخطورة، و نُقلوا بطائرة مروحية لتلقي العلاج في مستشفيات مختلفة في أنحاء إسرائيل.

وبين جيش الاحتلال، أن الاشتباك بدأ حوالي الساعة العاشرة مساءً، عندما تحركت وحدة من كتيبة نيتساح يهودا عبر طريق رئيسي في بيت حانون، حيث تعرضت لانفجار عبوة ناسفة تلاها إطلاق نار كثيف من عناصر المقاومة الفلسطينية، خلال محاولات إجلاء المصابين.

وقال المتحدث بإسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن جنود قتلوا وإصابة 14 آخرين، مشيرا إلى أنه تم السماح بنشر أسماء أربعة منهم.

وبين أن القتلي الأربعة هم الرقيب أول مائير شمعون عمار، ٢٠ عامًا، من القدس، جندي في كتيبة نيستاح يهودا (٩٧) من لواء كفير، قتل  في معركة شمال قطاع غزة؛ وكذلك الرقيب موشيه نسيم فريش، ٢٠ عامًا، من القدس، جندي في كتيبة نيستاح يهودا (٩٧) من  لواء كفير، قتل في معركة شمال قطاع غزة.

كما تضمنت قائمة القتلي الرقيب أول  (احتياط) بنيامين أسولين، ٢٨ عامًا، من حيفا، جندي في اللواء الشمالي من فرقة غزة، قتل في معركة شمال قطاع غزة بالإضافة الي الرقيب نوعم أهارون مسغاديان، ٢٠ عامًا، من القدس، جندي في كتيبة نيستاح يهودا (٩٧) من  لواء كفير، قتل في معركة شمال قطاع غزة.
 

غزة قطاع غزة القاهرة الإخبارية جيش الإحتلال الإحتلال

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