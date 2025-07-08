زعيم المعارضة الإسرائيلية: يجب إنهاء حرب غزة من أجل الجنود وعائلاتهم والمحتجزين

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، خبرا عاجلا يفيد بأن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، قال إنه يجب إنهاء حرب غزة من أجل الجنود وعائلاتهم والمحتجزين.

وأكدت الأمم المتحدة، أن الاحتلال الإسرائيلي رفض 3 من أصل 8 مبادرات إغاثة من المنظمة الدولية، لدعم أهالي القطاع الذين يموتون جوعًا ويقتلون في سبيل الحصول على لقمة عيش من قبل الإسرائيليين والأمريكيين، في إطار ما يسمى مؤسسة غزة الإنسانية.

وأوضح ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة، أن 1 من كل 3 أشخاص في غزة لم يأكل طعامًا منذ أيام.

وشدد على أنه ينبغي على سلطات الاحتلال فتح جميع المعابر لضمان توزيع المساعدات الإنسانية.

وأشار إلى أن الوقود "شريان أمل للبقاء على قيد الحياة" في غزة ، داعيا إلى السماح بدخوله دون تأخير.

ولفت إلى أن 700 ألف شخص نزحوا عدة مرات في غزة، منذ انتهاك الاحتلال لوقف إطلاق النار في شهر مارس الماضي.