ردا على مقـ ـتل 5 جنود.. وزير متطرف يدعو نتنياهو لوقف إدخال المساعدات إلى غزة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، خبرا عاجلا يفيد بأن وزير المالية الإسرائيلي ردا على مقـ ـتل 5 جنود في غزة، قائلا: إنه لا خيار أمامنا إلا مواصلة القـ ـتال، ويجب العمل على إعادة الأمن إلى إسرائيل، وأدعو نتنياهو إلى وقف إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.



وأكدت الأمم المتحدة، أن الاحتلال الإسرائيلي رفض 3 من أصل 8 مبادرات إغاثة من المنظمة الدولية لدعم أهالي القطاع الذين يموتون جوعًا ويقتلون في سبيل الحصول على لقمة عيش من قبل الإسرائيليين والأمريكيين في إطار ما يسمى مؤسسة غزة الإنسانية.

وأوضح ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة، أن 1 من كل 3 أشخاص في غزة لم يأكل طعامًا منذ أيام.

وشدد على أنه ينبغي على سلطات الاحتلال فتح جميع المعابر لضمان توزيع المساعدات الإنسانية.



وأشار إلى أن الوقود "شريان أمل للبقاء على قيد الحياة" في غزة داعيا إلى السماح بدخوله دون تأخير.



ولفت إلى أن 700 ألف شخص نزحوا عدة مرات في غزة منذ انتهاك الاحتلال لوقف إطلاق النار في شهر مارس الماضي.