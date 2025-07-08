الحكومة توضح أسباب غياب وزير الاتصالات عن الجلسة العامة

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن غياب وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت عن الجلسة العامة صباح اليوم جاء بسبب عدم إدراج البيانات العاجلة على جدول الأعمال المسبق، ما حال دون الإخطار المسبق بالموضوعات المطروحة للنقاش.

وأوضح فوزي، خلال الاجتماع الذي ترأسه النائب أحمد بدوي، أن وزير الاتصالات كان في زيارة رسمية، لكنه قطعها فور علمه بحادث سنترال رمسيس، وتوجه مباشرة إلى موقع الحريق، حيث تابع الموقف ميدانيًا، وزار المصابين بالمستشفى، وشارك في غرفة العمليات التي استمرت أعمالها منذ ساعات الفجر الأولى.

وأضاف: "تواصلت منذ الصباح مع محافظ القاهرة، ووزيري التنمية المحلية والاتصالات، من أجل متابعة تداعيات الحادث أولاً بأول، وتمكنت من تقديم صورة دقيقة للمجلس عن الوضع".

وشدد المستشار فوزي على أن التواجد الميداني لوزير الاتصالات كان يمثل أولوية وطنية في ظل خطورة الحادث، مؤكدًا أن الوزير حرص على الحضور إلى البرلمان فور التأكد من الحاجة لتواجده.

وفي ختام كلمته، وجّه فوزي، باسم الحكومة، تحية تقدير لرجال الحماية المدنية على تدخلهم السريع، وشجاعتهم في احتواء الحريق ومنع امتداده للمباني المجاورة، قائلًا: "لقد خاطروا بأرواحهم من أجل حماية المواطنين، وضربوا مثالًا يُحتذى في التفاني والانضباط".