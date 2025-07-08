وزير الإنتاج الحربي: نستهدف تخريج مهندسين أكفاء يحتاجهم سوق العمل

أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، على ضرورة حرص الجميع على تحقيق هدف الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة التابعة لوزارة الإنتاج الحربي الأساسي المتمثل في المساهمة فى تخريج مهندسين أكفاء فى المجالات الهندسية الحديثة “الميكانيكا والكهرباء والكيمياء”.

وشدد "صلاح الدين" على ضرورة إكساب طلاب الأكاديمية فكر ريادة الأعمال للمساهمة في الخروج بإبتكارات جديدة ووضع حلول لمواجهة مختلف التحديات.

وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي، أنه يجب توفير كافة سبل الدعم لطلاب الأكاديمية وتشجيعهم على الانخراط في مختلف الأنشطة العلمية والثقافية والفنية بما يصقل مهاراتهم وينمّي شخصياتهم.

ووجه بأهمية الحرص على توفير بيئة عمل مواتية للعاملين بالأكاديمية "سواء أعضاء هيئة التدريس أو الهيئة المعاونة أو الموظفين" وتشجيعهم لتطوير الأداء وتحسين جودة التعليم بالأكاديمية بشكل مستمر بما يساهم في الارتقاء بمكانتها وبمستوى طلابها وكذا الإرتقاء بمستوى خريجيها للمنافسة في سوق العمل وتحقيق رؤيتها ورسالتها في المساهمة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة المصرية على كل المستويات.

الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة

وكان قد ترأس المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي مجلس إدارة الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، جاء ذلك بمقر الأكاديمية بقطاع التدريب بمدينة السلام.

تطوير منظومة التعليم بمصر

وحرص وزير الدولة للإنتاج الحربي في بداية الإجتماع على الاطمئنان على سير العملية التعليمية بالأكاديمية، مؤكداً على اهتمام الوزارة بتطوير منظومة التعليم بمصر وسعيها الدائم إلى ربط التعليم والبحث العلمي بالصناعة بما يساهم في تطوير منظومة التصنيع والإنتاج بالبلاد وذلك من خلال الأذرع التعليمية المختلفة التابعة لها.

واستمع الوزير خلال الاجتماع إلى ما استعرضه الدكتور وسام محمود عبد العزيز عميد الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة من ملفات عمل الأكاديمية وخطط التطوير المقترحة لتحسين العملية التعليمية بها.