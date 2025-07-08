وصفة مقرمشة وسريعة.. طريقة عمل التشيكن كوازميا للشيف نادية السيد

تعتمد طريقة عمل التشيكن كوازميا على صدور الدجاج المتبلة والمشوحة مع الخضار، محشوة داخل خبز التورتيلا ومغلفة بطبقة سخية من الجبنة الذائبة، ثم تُطهى حتى تكتسب قرمشة ذهبية لا تُقاوَم.

وقدمت الشيف نادية السيد طريقة تحضير تشيكن كوازميا بطريقة سهلة وسريعة، تصلح كوجبة عشاء خفيفة أو غداء شهي لكل أفراد العائلة، بمذاق مكسيكي غني وسعرات متوازنة.

طريقة عمل التشيكن كوازميا

طريقة عمل التشيكن كوازميا

المكونات :

صدور دجاج مقطعة ومتبلة بالكمون، البابريكا، والثوم.

بصل وفلفل ألوان مشوحين في زيت خفيف.

جبنة شيدر أو موتزاريلا حسب المتوفر.

خبز تورتيلا جاهز.

صوصات اختيارية: صوص جبنة، أو كريمة حامضة، أو جواكامولي.

طريقة عمل التشيكن كوازميا

خطوات التحضير:

ـ تشويح البصل والفلفل في القليل من الزيت حتى يلين.

ـ إضافة الدجاج المتبل وتقليبه جيدًا مع الخضار.

ـ حشو خبز التورتيلا بالخليط مع الجبنة، ثم تغطيته برغيف تورتيلا آخر.

ـ قلي الساندويتش في مقلاة ساخنة حتى يذوب الجبن وتصبح التورتيلا ذهبية ومقرمشة.

ـ يُقطع ويُقدم مع صوصات جانبية حسب الرغبة.

طريقة عمل التشيكن كوازميا

نصائح الشيف نادية لنجاح التشيكن كوازميا

“السر في التتبيلة، واختيار نوع جبنة يذوب بسهولة. والوصفة يمكن أن يتم تتجهيزها مسبقًا وتتشوي وقت التقديم.