موقف الأهلي من عروض إمام عاشور

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عن موقف الأهلي من عروض نجم الفريق إمام عاشور.

وكتب أحمد حسن: “مصدر في الأهلي: تلقينا عروضا رسمية للحصول على خدمات إمام عاشور ولكن النادي رفضها وقرر تعديل عقده بعد انتهاء إجازة الفريق”.

وأكدت إدارة الكرة بالأهلي أن إمام عاشور، لاعب الوسط، مستمر ولن يرحل وليس هناك أي عروض رسمية وصلت حتى الآن للقلعة الحمراء.

وقال مصدر بالأهلي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": “إمام عاشور واحد من أهم العناصر في الفريق، ولم يصلنا أي عروض لضمه سواء من الدوري السعودي أو غيره”.

وأضاف: “أعلنا في وقت سابق عن قرار بتعديل وتمديد التعاقد لبعض اللاعبين، منهم إمام عاشور، وبالتالي بمجرد عودة الفريق للتدريبات الأحد المقبل سنبدأ على الفور عقد جلسات مع اللاعب ووكيله لحسم الأمور”.

وشدد على أن الفترة الحالية تشهد أحاديث كثيرة عن لاعبين يرحلون ويأتون، لكن الحقيقة أن الأهلي يسعي للحفاظ علي لاعبيه بمن فيهم إمام عاشور.