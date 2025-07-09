أسامة حسني : لاعبو الأهلي يشعرون بالحرج بسبب مشاركتهم في كأس الكونفيدرالية

تحدث أسامة حسني، نجم النادي الأهلي السابق، عن لاعبي الفريق الأحمر، وأنهم يشعرون بالحرج بسبب مشاركتهم في بطولة كأس الكونفدرالية، ولا يعتبرونها بطولة قوية مثل دوري الأبطال.

وقال حسني في تصريحات خلال تواجده في برنامج «اللعيب»، على قناة «mbc masr»: "دوري أبطال إفريقيا هدف لأي لاعب، وعندما شارك الأهلي في كأس الكونفدرالية كانت البطولة أقوى من الوقت الحالي".



وأضاف: "فرحة الأهلي بكأس الكونفدرالية ليست مثل الفرحة بالتتويج بدوري أبطال إفريقيا، خلال فترة لعبي شاركنا مرة واحدة فقط في الكونفدرالية، وكنا مكسوفين إننا بنلعب في الكونفدرالية".

وختم:"جيلنا كان مليء بالأسماء الكبيرة، لذلك كنا مكسوفين نلعب كأس الكونفدرالية، لأن دوري الأبطال هي البطولة الأهم والأقوى".