متحدث الوزراء: إطلاق منصة إلكترونية لتلقي طلبات الحصول على وحدات لمستأجري الإيجار القديم

قال المستشار محمد الحمصاني متحدث الحكومة، إنه سيتم إطلاق منصة إلكترونية لتلقى طلبات الحصول على وحدات سكنية للمستأجرين، موضحا أن هناك وحدات سكنية متوفرة، بالإضافة إلى القدرة على بناء وحدات سكنية جديدة للمستأجرين.



وتابع متحدث الحكومة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم وضع ضوابط بشأن الوحدات السكنية البديلة حتى لا يضر أي مواطن، مضيفا أن الأمر سيتم الانتهاء منه بشكل مبكر وإعداد الوحدات السكنية قبل 7 سنوات.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، أن المنصة الإلكترونية لتلقى طلبات الحصول على وحدات سكنية للمستأجرين، ستكون جاهزة في غضون شهر، مضيفا أن المنصة ستقوم بحصر عدد الوحدات المطلوبة، مع إنشاء الوحدة قبل انتهاء الفترة الانتقالية.

وأردف: عملية طرح الوحدات السكنية الخاصة بالمستأجرين، ستكون مناسبة لكل الأذواق، حيث سيتم توفير وحدات محدودة ومتوسطة الدخل، وهناك وحدات إيجار وإيجار تمليكي، وتمويل عقاري.

وذكر: توفير وحدات بديلة للمستأجرين، بأسلوب تملك يناسبه، وهناك أولوية كبيرة لهم، ولن يتضرر أحد من قانون الإيجار القديم، وهناك وحدات محدودي ومتوسطي الدخل.