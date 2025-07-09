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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

طلب إحاطة عاجل ضد رئيس الحكومة بسبب حريق سنترال رمسيس

هناء أنيس رزق الله
هناء أنيس رزق الله
حسن رضوان

تقدمت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو لجنه العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عضو أمانه المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، بطلب إحاطة عاجل إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجها إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن الحريق الهائل الذي اندلع في سنترال رمسيس مما تسبب في وفاة وإصابة العديد من العاملين بالإضافة الي توقف شامل في خدمات الاتصالات والإنترنت في مناطق عديدة.

وقالت النائبة هناء أنيس رزق الله في بيان لها، أن مصر شهدت صمدمة كبيرة للغاية بمنطقة الأزبكية بميدان رمسيس حين اندلعت السنة اللهب في سنترال رمسيس وأصبح الدخان يملا عنان السماء وسط زهول كبير من المواطنين في الشوارع هرباً من ألسنة النيران التي طالت المبني العريق الذي يمثل العمود الفقري لوزارة الاتصالات وتكنولجيا المعلومات في مصر.

وأضافت عضو لجنه العلاقات الخارجية بمجلس النواب، في بيا صحفي، أنه خلال ساعات قليلة وكانت النيران قد التهمت جدران المبني الخاص بسنترال رمسيس والذي يعتبر أهم مبني للإتصالات في مصر حيت يعتمد علية العديد من المؤسسات والأجهزة في الدولة حيث تسبب الحريق الهائل في توقف الخدمة في مناطق واسعة كما تسبب الحريق في شلل شبة كامل في الخدمات في نطاق القاهرة والجيزة.

ولفتت النائبة هناء أنيس رزق الله، الي أن الحريق الذي اندلع في سنتزال رمسيس تسبب في خسائر فادخة للمبني العريق فضلا عن توقف واسع في خدمات الاتصالات والإنترنت والدفع الإلكتروني، والذي بدورة أثر سلبًا على عدد من القطاعات الحيوية في الدولة.

وأوضحت عضو أمانه المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، أن حريق سنترال رمسيس أثر علي مصر كلها خلال الساعات الماضية بمختلف القطاعات كما تسبب في ارتباك كبير داخل منظومة الخدمات والأمن السيبراني، بالإضافة الي أن حريق رمسيس يعد تهديداً مباشر للاقتصاد القومي المصري، كما أن الحريق يعتبر خطأ جسم وفادح بكل الصور.

وأشارت الي أن حريق سنترال رمسيس أدي الي توقف العديد من الخدمات علي مدار 12 ساعة كاملة هل لك أن تتخيل أن تتوقف المؤسسات والهيئات والبنوك والعديد من القطاعات الهامة في الدولة بسبب حريق سنترال رمسيس.

وتسائلت أين الخطط البديلة لمثل هذه الحوادث الخطيرة التي تؤثر بالسلب علي الدولة في قطاعات ومجالات مختلفة ولما لا يكون هناك خطط واضحة لمثل هذه الكوارث التي تؤثر بالسلب علي اقتصاد الدولة بختلف القطاعات.

واختتمت قائلة: وبناء علية أطالب بفتح تحقيق عاجل وسريع لمحاسبة كافة المسؤليين عن أزمة حريق سنترال رمسيس والضرب بيد من حديد لمحاسبة كافة المقصرين والوقوف علي أسباب الحريق الهائل الذي شهدتة منطقة رمسيس بالأمس.

سنترال رمسيس النائبة هناء أنيس رزق الله لجنه العلاقات الخارجية حزب الشعب الجمهوري مجلس الوزراء الدكتور عمرو طلعت

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